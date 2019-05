28. Mai 2019, 22:29 Uhr Hallbergmoos Rufbus fährt zum Flughafen

Zusätzlich zur Expressbuslinie zwischen S-Bahnhaltestelle und dem Munich Airport Business Park (MABP) verbindet nun ein Rufbus den Hallbergmooser Büropark mit dem etwa vier Kilometer entfernten Flughafen im Erdinger Moos. Laut Pressemeldung der Gemeinde und des MABP folgen die Fahrten einem festen Zeit- und Streckenplan. Sie finden aber nur dann statt, wenn sie mindestens 45 Minuten zuvor angemeldet worden sind. Die Kosten pro Person und Fahrstrecke betragen neun Euro.

Geplant ist, dass der Rufbus wochentags um 8.30, 9.15 und um 10 Uhr im Zentralbereich des Flughafens startet. Innerhalb des MABP fährt der Bus vier Haltestellen an. Eine Fahrt bis zum Endpunkt Zeppelinstraße 1-3 dauert etwa eine Viertelstunde. Von dort fährt der Bus um 8.45, 9.30 und 10.15 wieder zum Flughafen. Nachmittags startet er von dort um 14.20, 14.45, 15.30, 16.15 und 17 Uhr. Unternehmen am MABP erreichen den Bus unter der Telefonnummer 0 81 67/93 95. Fahrkarten können direkt und nur ausschließlich in bar im Bus gekauft werden. Mit dem Angebot verbessere sich die Erreichbarkeit des MABP deutlich, sagt Alexander Mademann von der Hallbergmooser Wirtschaftsförderung.