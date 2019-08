1. August 2019, 22:07 Uhr Hallbergmoos Fußball-Feriencamp

Für alle Kinder ab fünf Jahren bietet die Hallbergmooser Fußballschule in Zusammenarbeit mit dem VfB Hallbergmoos und der Münchner Fußballschule ein Feriencamp an. Das Camp findet von Montag, 19., bis Donnerstag, 22. August, auf den Sportplätzen im Sportpark Hallbergmoos am Söldnermoos statt. Anmeldung unter info@hallberger-fs.de .