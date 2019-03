31. März 2019, 13:02 Uhr Großbrand in Niernsdorf 160 Feuerwehrler in Einsatz

Großbrand in Hohenkammer

Alexandra Vettori

Bis in den Abend dauerten die Löscharbeiten. (Foto: Eva Zimmerhoff OH, Landratsamt Freising)

Hohenkammer - Mehrere Explosionen haben am Samstag gegen 13.30 Uhr die Bewohner des Hohenkammerer Ortsteils Niernsdorf aufgeschreckt. Auf dem Gelände einer Recyclingfirma war eine Lagerhalle mit Müll in Brand geraten. 160 Feuerwehrleute aus den Landkreisen Freising, Dachau und Pfaffenhofen waren im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Die Ursache der Explosion steht noch nicht fest, noch am Wochenende übernahm die Kriminalpolizei Erding die Ermittlungen. Weil nicht bekannt war, welche Materialien in Brand geraten waren, wurde vorsichtshalber die Öffentlichkeit aufgerufen, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Schließlich konnte aber Entwarnung gegeben werden. Die Löscharbeiten dauerten allerdings bis in die Abendstunden. "Der Müll musste aus der Lagerhalle herausgefahren und draußen abgelöscht werden", erklärte ein Sprecher der Freisinger Polizeiinspektion.

Auch ein Hubschrauber kreiste

Am Einsatzort waren zwei Streifen, ein Hubschrauber für Luftbildaufnahmen zur Dokumentation des Brandverlaufs und zehn Feuerwehren. Sie bekämpften die Flammen unter anderem mit Wasserwerfern. Eine Bezifferung der Schadenshöhe ist laut Kriminalpolizei noch nicht möglich, die Ermittlungen dauerten am Sonntag noch an, erste Schätzungen waren von einem Schaden in Höhe von 50 000 Euro ausgegangen.Beb/AV