Im Januar 1886 wird in einem Stadel in Giggenhausen eine Dienstmagd erschossen aufgefunden. Es soll so aussehen, als habe sie sich wegen ihrer Schwangerschaft selbst umgebracht. Doch vieles deutet auf einen Sohn des Grafwirts hin. Die Geschichte eines bis heute ungesühnten Mordes.

Von Peter Becker, Neufahrn

Ein Schuss zerreißt am 17. Januar 1886 die mittägliche Stille im beschaulichen Dorf Giggenhausen bei Neufahrn. Männer stürzen aus dem Kegelhaus an der Kirchgasse unweit des Grafwirts und rennen in die Richtung eines großen Stadels, in dem der Schuss gefallen sein muss. Dort entdecken sie nach kurzer Suche "im Getreidekammerl neben dem Dreschwagen" eine junge Frau. Bei dieser handelt es sich um die 21-jährige Kreszentia Moser, Dienstmagd beim Grafwirt in Giggenhausen.