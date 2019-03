7. März 2019, 20:05 Uhr Gesunde Ernährung mit weniger Fett Cremes und Soßen ohne Reue genießen

Eine aufgeschnittene Palmölfrucht: Ihr Fett enthält einen hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren und das gilt als ungesund.

Am Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung laufen seit Anfang des Jahres zwei neue Forschungsprojekte.

Von Petra Schnirch, Freising

Eine gesunde Ernährung mit weniger Fett - das ist am Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung in Freising schon seit Jahren ein großes Thema. Anfang 2019 wurden dort zwei Forschungsprojekte gestartet, die neue technologische Ansätze verfolgen, um die ernährungsphysiologischen Eigenschaften verarbeiteter Lebensmittel zu verbessern.

Zum einen geht es um eine Verringerung gesättigter, also ungesunder, Fettsäuren um 30 Prozent. Das umstrittene Palmöl soll dabei durch nachhaltigere Öle, etwa aus Raps, ersetzt werden. Zum anderen können pflanzliche Proteine als Fettersatz dienen. Damit können weniger gehaltvolle Cremefüllungen für Gebäck, Brotaufstriche, aber auch Soßen entwickelt werden, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

In den vergangenen Jahren haben die Wissenschaftler aus Freising vor allem mit zwei Projekten viel Aufsehen erregt. Für ihr Verfahren, Eiweiß aus Lupinen zu gewinnen, erhielten sie den Zukunftspreis 2014. Auf dem Markt gibt es mittlerweile eine Lupinen-Eiscreme, die auf einer Freisinger Rezeptur basiert. Auch eine fettarme Wurst, die auf Fraunhofer-Know-how beruht, ist in Kühlregalen der Supermärkte zu finden.

Bei einem der neuen Forschungsprojekte spielt die Lupine ebenfalls eine Rolle. Als Fettaustauschstoffe bei der Produktion von Soßen und Cremefüllungen eignen sich laut Fraunhofer-Institut Micellenproteine aus Lupine oder anderen Hülsenfrüchten. Die kugelartigen Micellenproteine haben fettähnliche Struktureigenschaften. Während ein spanischer Projektpartner eine neue Hochdrucktechnologie testet, wollen die Forscher in Freising die Funktionalität der Zutaten aus Pflanzenproteinen verbessern und an den Prozess anpassen, wie es weiter heißt. Denn eine der Herausforderungen ist, dass eine Fettreduktion oft eine begrenzte Haltbarkeit der Produkte zur Folge hat. Durch die Herstellung mit dem neuen Hochdruckverfahren soll eine mikrobiologische Stabilität erreicht werden - bei einem gleichzeitigen Verzicht oder zumindest einer Reduktion von konservierenden Zusatzstoffen.

Projektleiter für beide Vorhaben ist Christian Zacherl. Ein besonderer Schwerpunkt liege auf der Texturgebung des Produkts, erläutert er. Denn das Weglassen oder Hinzufügen von Bestandteilen habe immer Auswirkungen auf Geschmack, Haltbarkeit und für die Wahrnehmung eines Lebensmittels.

Was den Ersatz für Palmfett angeht, eignen sich nach Angaben des Instituts Raps oder Sonnenblumen. Gerade Brotaufstriche werden häufig mit Palmfett hergestellt und enthalten deshalb einen hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren. Die können Blutfette und Cholesterin erhöhen, dadurch steigt das Risiko koronarer Herzerkrankungen. Einfach ist der Austausch aber auch in diesem Fall nicht. Schmelzverhalten und Viskosität, die das Mundgefühl maßgeblich beeinflussen, müssen laut Fraunhofer-Institut angepasst werden.

Das Entwicklungsteam setzt dabei auf eine gezielte Kristallisation des Öls. Dessen Textur soll so geändert werden, dass es als Aufstrich geeignet ist. Der Gesamtfettgehalt bleibt zwar gleich, wie die Forscher erklären, die Produkte weisen aber eine günstigere Zusammensetzung der Fettsäure auf. Hinzu kommt noch, dass Palmöl-Plantagen aus ökologischer Sicht sehr kritisch gesehen werden. Die beiden Fraunhofer-Projekte finden im EIT Food statt, einem Bündnis für die Zukunft von Lebensmitteln.