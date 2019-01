14. Januar 2019, 22:00 Uhr "Gemütliche" Dietersheim Echings Bürgermeister ist Schützenkönig

Zum ersten Mal in der Echinger Nachkriegsgeschichte ist ein Bürgermeister Schützenkönig. Sebastian Thaler, seit dem Amtsantritt Neubürger in Dietersheim, gewann das Königsschießen der "Gemütlichen" Dietersheim. Thaler hatte aus seiner oberpfälzischen Heimat keine Vorbildung im Schützenwesen mitgebracht. Bei einer Veranstaltung zum Gauschießen 2018 warb ihn Schützenmeister Reinhard Oberauer dennoch als Mitglied an. Als das Königsschießen anstand, dachte sich das Neu-Mitglied, 'ich schau mal hin...' Unter 57 Schützen gewann Thaler mit einem 29,2-Teiler die Königswürde 2019. Beim Schützenball am Samstag wurden die Könige proklamiert. Zweiter war Christian Huscher mit einem 37,1-Teiler, Dritter Rainer Girstl mit einem 64,0-Teiler.