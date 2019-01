14. Januar 2019, 22:00 Uhr Gemeindebücherei Bilderbuchkino mit Emil

"Emil im Schnee" heißt das Buch, das am Dienstag, 15. Januar, in der Bücherei vorgelesen wird. Das Bilderbuchkino dauert von 16 bis 16.45 Uhr und ist geeignet für Kinder ab vier Jahren. Der Eintritt ist frei. Die Bücherei befindet sich am Freiherr-von-Hallberg-Platz 1.