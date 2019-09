Mutmaßlicher Taschendiebstahl an Bushaltestelle: Ein 49-jähriger Freisinger bemerkte am Dienstag gegen 13 Uhr das Fehlen seiner Geldbörse. Nachdem er davon überzeugt war, einen Verlust ausschließen zu können, erstattete er Anzeige bei der Polizeiinspektion Moosburg. Er schilderte, dass er um 11.09 Uhr an der Bushaltestelle an der Unteren Hauptstraße in Au auf Höhe Hausnummer zwei wartete, als er in seinem Rücken Stimmen hörte. Als er sich nach kurzer Zeit umdrehte, sah er in einiger Entfernung eine Frau mit dunkelblonden langen gewellten Haaren, 1,65 bis 1,70 Meter groß, mit Hose und T-Shirt bekleidet weggehen.

Seiner Schilderung nach geht der Mann davon aus, dass diese Frau ihm die Geldbörse aus seiner Hosentasche entwendet hat. In der Geldbörse befand sich neben Bank- und Kreditkarte sowie anderen persönlichen Unterlagen ein größerer Betrag an Bargeld. Der Gesamtschaden wurde auf 480 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Moosburg, 0 87 61/3 01 80.