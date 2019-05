9. Mai 2019, 23:00 Uhr Fußball-Landesliga Südost Prestigeduell

Das Landkreisderby in der Fußball-Landesliga Südost zwischen dem VfB Hallbergmoos und dem SE Freising hat immer seinen besonderen Reiz. Es ist ein Prestigeduell. Wenn die beiden Mannschaften am Samstag um 14 Uhr in der Airportarena aufeinandertreffen ist es aber noch einen Tick interessanter, weshalb eine Rekordkulisse erwartet wird. Die Freisinger haben zwar nach einer Reihe von Heimniederlagen ihre Aufstiegschancen längst verspielt, der VfB jedoch ist noch dick im Rennen um Platz zwei und damit um die Teilnahme an der Relegationsrunde.

Durch den 2:0-Sieg gegen den FC Deisenhofen haben die Hallbergmooser den Rückstand auf eben jene Deisenhofener auf drei Punkte verkürzt und liegen im direkten Vergleich vorne. Leistet sich der aktuelle Tabellenzweite in den beiden letzten Spielen der Saison einen Ausrutscher und der VfB gewinnt gegen den SEF und den FC Moosinning, zieht er vorbei. Da wird die Elf aus dem Moos, die unter ihrem neuen Trainer Gediminas Sugzda regelrecht aufgeblüht ist, also noch einmal alles in die Waagschale werfen, um die letzte Chance zu nutzen. Der SEF wiederum würde dem VfB natürlich gerne in die Suppe spucken, auch wenn es nur ums Prestige geht.