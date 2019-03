1. März 2019, 22:02 Uhr Fußball-Landesliga Ende der Winterpause

Die Winterpause ist zu Ende, es wurde lange genug getestet, am Samstag geht es in der Fußball-Landesliga wieder um Punkte. Der SE Freising empfängt dabei um 15 Uhr in der Savoyer Au den ASCK Simbach. Rein von der Tabelle her gesehen eine eher einfache Aufgabe. Die Freisinger sind Tabellenzweiter, die Simbacher Vorletzter. In der Vorrunde siegte der SEF mit 3:0. Doch gerade angeschlagene Gegner, die ums sportliche Überleben kämpfen, können recht gefährlich sein. Gespannt sein darf man auf alle Fälle, welche Anfangself die Freisinger Trainer ins Rennen schicken werden. Von den Zugängen hat vermutlich der trickreiche Kameruner Didier Nguelefack die größten Chancen, nominiert zu werden.

Der VfB Hallbergmoos muss zum punktgleichen SV Erlbach reisen (Samstag, 14.30 Uhr), von dem man sich in der Vorrunde 2:2 getrennt hat. Wie wankelmütig die Hallbergmooser sind, musste ihr neuer Trainer Gedi Sugzda schon in der Vorbereitung erkennen. Nach einer Reihe guter Spiele gegen Regionalligisten gab es zuletzt eine böse 1:6-Schlappe gegen den TuS Geretsried aus der Landesliga Südwest. Aber einer schlechten Generalprobe folgt ja oft eine gelungene Premiere.