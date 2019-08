1. August 2019, 22:07 Uhr Fußball-Bezirksliga SVA Palzing hofft auf den ersten Sieg

Die SpVgg Kammerberg steht in der Fußball-Bezirksliga nach drei Spieltagen zusammen mit den SF Schwaig und dem FC Moosinning ganz oben in der Tabelle. Das soll natürlich so bleiben wenn am Sonntag um 14.30 Uhr der Türk SV Ingolstadt gastiert. Schließlich haben die Ingolstädter in dieser Saison noch keinen Punkt geholt und bilden zusammen mit dem SVA Palzing das Schlusslicht. Die Palzinger spielen am Sonntag um 15 Uhr beim TSV Rohrbach und hoffen dort auf den ersten Zähler. Dreimal gut gespielt und dreimal verloren, das soll sich für die Ampertaler ändern. Bleibt noch der TSV Eching, der bereits am Samstag um 15 Uhr den SV Dornach zu Gast hat und sich daheim keinen Punktverlust mehr leisten will, um oben dran zu bleiben.