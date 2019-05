28. Mai 2019, 22:30 Uhr Für Sprechstunden Becher eröffnet Bürgerbüro

Der Landtagsabgeordnete der Grünen, Johannes Becher, eröffnet am Samstag, 1. Juni, sein Regionalbüro an der Haydstraße in Freising. Interessierte können sich von zehn bis zwölf Uhr dort umschauen. Becher will dort regelmäßig Bürgersprechstunden anbieten.