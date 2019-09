Die Vereine, die sich mit Sportveranstaltungen am Programm des Freisinger Volksfestes beteiligen, erhalten auch im Jubiläumsjahr dafür Zuschüsse von der Stadt Freising. Den entsprechenden Anträgen hat der Finanzausschuss des Freisinger Stadtrats in seiner Sitzung am Montag zugestimmt.

Damit bekommt der Leichtathletik Club Freising für den 34. Freisinger Volksfestlauf am Samstag, 7. September, einen Zuschuss von 2600 Euro. Die Faustball-Abteilung des TSV Jahn, die ebenfalls am Samstag ein Volksfestturnier in der Savoyer Au ausrichtet, erhält dafür finanzielle Unterstützung in Höhe von 250 Euro, ebenso viel bekommen die Jahn-Basketballer für ihr Turnier am Samstag, 14. September.

Der Sportclub Freising bekommt für sein Handball-Volksfestturnier am Samstag, 7., und Sonntag, 8. September, einen Zuschuss von 1000 Euro. 2000 Euro haben die Stadträte im Finanzausschuss dem Radfahrerverein Freising-Neustift für sein Volksfestkriterium am Sonntag, 15. September, bewilligt - und der Stadtverband für Sport wird bei der Ausrichtung des Freisinger Volksfestschießens als Stadtmeisterschaft mit 1100 Euro unterstützt.