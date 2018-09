12. September 2018, 22:28 Uhr Frontal gegen Baum geprallt 58-jähriger Autofahrer stirbt nach Unfall

Ein 58-jähriger Autofahrer aus Freising ist am Dienstagabend auf der Staatsstraße 2084 zwischen der Ampershausen und dem Parkplatz Oberberghausen tödlich verunglückt. In einer Kurve war er nach Angaben der Polizei geradeaus weitergefahren. Im weiteren Verlauf der Straße war sein Auto von der Straße abgekommen und frontal mit dem etwa 50 Zentimeter dicken Stamm eines Baumes zusammengestoßen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der komplette Frontbereich des Fahrzeugs in die Fahrgastzelle geschoben. Beim Eintreffen der Polizei lag der Mann quer in seinem Wagen und war nicht ansprechbar. Seine Beine waren zwischen den Pedalen eingeklemmt. Den rauchenden Motor löschten die Polizisten mit einem Feuerlöscher. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Freisinger Krankenhaus geflogen. Dort erlag er gegen 21.25 Uhr seinen schweren Verletzungen. Eingesetzt waren zwei Streifenwagen, 30 Einsatzkräfte der Kranzberger und Thalhausener Feuerwehr und ein Rettungswagen.