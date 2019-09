Autofahrer müssen in Freising an beiden Volksfestwochenenden mit Behinderungen rechnen. Unter anderem wird am Samstag, 7. September, die Strecke für den Volksfestlauf in Neustift spätestens um 14 Uhr bis gegen 18 Uhr für den allgemeinen Fahrverkehr gesperrt. Das gilt auch für den Parkplatz vor der Musikschule und der Stadtjugendpflege an der Kölblstraße. Vollsperrungen gelten für Alte Poststraße, Wendelinstraße und Landshuter Straße (zwischen Korbinians-Kreuzung und Kölblstraße), halbseitig in Form einer Einbahnstraße werden Kölblstraße und Landshuter Straße (zwischen Kölblstraße und Wendelinstraße) gesperrt, so dass man in Richtung Landratsamt fahren kann.

Für das Volksfestradrennen werden am Sonntag, 15. September, von etwa 11 bis gegen 18 Uhr die Landshuter Straße zwischen Landratsamt und Korbinians-Kreuzung, die Alte Poststraße ab Korbinians-Kreuzung bis zur Wendelinstraße und die Wendelinstraße selbst für den allgemeinen Verkehr gesperrt. Entsprechende Halteverbote wurden Mitte August im Veranstaltungsbereich aufgestellt, wie die Stadtverwaltung warnt: "Ordnungswidrig abgestellte Fahrzeuge müssen aus Sicherheitsgründen abgeschleppt werden."