Freising - Der Brand in dem Mehrfamilienhaus in Freising hat jetzt ein zweites Todesopfer gefordert. Auch das zweite Brandopfer, der 19-jährige Mieter der Wohnung, ist am Wochenende an seinen schweren Verletzungen gestorben. Eine auf Dienstag angesetzte Obduktion soll laut Polizei die genaue Todesursache feststellen. Wie berichtet, war es am Freitag in den frühen Morgenstunden zu einem Brand in dem Mehrfamilienhaus an der Liebigstraße an Freising gekommen, bei dem noch am selben Tag ein 20-jähriger Student gestorben war. Er hatte den 19-Jährigen in seiner Wohnung besucht. Die Freisinger Feuerwehr hatte die beiden zwar aus der brennenden Wohnung im zweiten Stock der Wohnanlage retten können. Doch der 19-jährige Wohnungsinhaber und ein 20-jähriger Bekannter mussten noch vor Ort reanimiert und in eine Klinik gebracht werden. Der 20-Jährige starb noch am Vormittag im Krankenhaus. Mehrere benachbarte Wohnungen auf der Etage mussten ebenfalls gewaltsam geöffnet werden, um sie auf verbliebene Personen zu kontrollieren. Alle anderen (rund 30) Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten sich aber rechtzeitig in Sicherheit bringen oder wurden von Polizei und Rettungsdienst evakuiert.

Die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache dauern an. Derzeit konzentrieren sich die Überprüfungen der Brandfahnder und des Gutachters beim Landeskriminalamt laut Polizei auf einen möglichen Defekt am Kühlschrank.