Ein Verkehrsunfall in Freising, an dem mehrere Busse beteiligt waren, hat einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst. Am frühen Nachmittag war ein Kleinbus auf der Wippenhauser Straße kurz vor der Kammergasse zwischen einem Linien- und einem Reisebus eingeklemmt worden, wie die Polizei am Ort bestätigte. Der Kleinbus war offenbar mit dem vor ihm fahrenden Linienbus kollidiert, der Reisebus hinter ihm fuhr auf. Der Fahrer des Kleinbusses sowie ein Fahrgast des Linienbusses kamen einem Sprecher zufolge mit leichten Verletzungen vorsorglich ins Krankenhaus. Das Großaufgebot an Einsatzkräften ließ zunächst größere Folgen vermuten - eine Vorsichtsmaßnahme aufgrund der zunächst unklaren Lage und der Beteiligung von Bussen, wie der Sprecher erklärte. Über die Höhe des Sachschadens wurde zunächst nichts bekannt.