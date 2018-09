12. September 2018, 22:28 Uhr Freising Treffen bei den Grünen

In den Räumen des Grünen-Ortsverbandes (Gartenstraße 9) findet am Samstag, 15. September, um 15 Uhr ein Treffen für Interessierte statt. Es geht um die Fragen: Was passiert in der heißen Wahlkampfphase? Was kann jeder und jede noch tun? Mit dabei sind die beiden Landtagskandidaten Johannes Becher und Susanne Günther. Interessierte sind willkommen.