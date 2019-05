25. Mai 2019, 14:00 Uhr Nordkaukasus Freisinger Slackliner stellt Weltrekord auf

Der Freisinger Slackliner Lukas Irmler balanciert 55 Minuten über einem Canyon, ohne etwas sehen zu können.

Von Laura Dahmer, Freising

Lukas Irmler balanciert auf dem dünnen, nur zweieinhalb Zentimeter breiten Band. Seine Arme sind ausgebreitet. Unter ihm geht es 200 Meter in die Tiefe, in einen Canyon im Nordkaukasus in der Nähe der russischen Stadt Kislowodsk. Ein Kilometer lang ist das Band, das Irmler mit Slackline-Kollegen gespannt hat, und er will es einmal komplett überqueren - mit verbundenen Augen.

Das ist ein paar Wochen her, mittlerweile sitzt der Slackliner wieder in einem Café in Freising und erzählt mit leuchtenden Augen ...