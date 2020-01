Für die Freisinger Polizei und die Feuerwehr gab es in der Silvesternacht reichlich zu tun. So wurden alleine acht Brände gemeldet. Sechs der Brände ereigneten sich laut Polizei im Stadtgebiet. Dabei brannten mehrmals Hecken, ein Abfalleimer, Altpapier, zwei Papiercontainer sowie ein Schuppen in Haindlfing. Die Freisinger Feuerwehren seien beinahe im Dauereinsatz gewesen, so die Polizei. Der Sachschaden war indes zumeist minimal, beim Brand eines Schuppens in Haindlfing dürfte sich der Sachschaden aber im fünfstelligen Bereich bewegen. Ein weiterer Brand ereignete sich in Allershausen, wo der Besitzer aber die brennende Hecke inklusive Gartenzaun selber löschen konnte. Der folgenschwerste Brand ereignete sich in Hohenkammer, wo eine Garage gegen 05.30 Uhr in Brand geriet.

Nach Oberhummel mussten die Streifen in der Silvesternacht mehrmals zu einer Ruhestörung anfahren. Die Feiernden zeigten wenig Einsicht. Bei der dritten Anfahrt mit drei Streifen gegen 5.30 Uhr wurde von der Polizei schließlich die Musikanlage sichergestellt, was einem 20-jährigen Gast überhaupt nicht passte. Da er mehrmals die Amtshandlungen störte und versuchte, die anderen Gäste aufzuwiegeln, wurde er schließlich in Gewahrsam genommen. Der Hauptgrund für sein Verhalten dürfte laut Polizei im übermäßigen Alkoholgenuss liegen, ein Alcotest ergab einen Wert von 2,3 Promille.

Schon weit vor Mitternacht gegen 21.45 Uhr wurden über eine Sicherheitsfirma eine Alarmauslösung in einem Verbrauchermarkt an der Prinz-Ludwig-Straße in Freising gemeldet. Bei Anfahrt der ersten Streifen konnte eine offene Zugangstüre im Bereich des Lagers festgestellt werden. Das Gebäude wurde anschließend mit sechs Streifen umstellt und im Anschluss abgesucht. Der oder die Täter waren aber nicht mehr vor Ort. Mit einem Verantwortlichen wurden danach die Videoaufzeichnungen gesichtet. Dabei ist eine männliche Person zu sehen, wie sie die Schiebetüre aufzieht und anschließend diverse Feuerwerkskörper entwendete. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf etwa 150 Euro, Sachschaden ist keiner entstanden.