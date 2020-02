In Neufahrn ist in der Nacht ein Baum auf ein Wohn- und Geschäftshaus gestürzt.

Orkanartige Böen fegen Äste und Zweige auf die Gleise, Bäume geraten in die Oberleitungen - und die Aufräumer von der Bahn kommen nicht hinterher. In Neufahrn stürzt ein Baum auf ein Wohn- und Geschäftsgebäude.

Die orkanartigen Böen in der Nacht zum Dienstag haben auch im Landkreis Freising nicht nur Einsatzkräfte sondern auch Berufstätige, die täglich auf den Zugverkehr angewiesen sind, ordentlich ins Schwitzen gebracht. Das Sturmtief, das samt Regenfällen bis in den Morgen über Südbayern gezogen war, hatte am frühen Morgen im Landkreis Freising zu zahlreichen Einsätzen für die örtlichen Feuerwehren und die Polizei geführt. Auch die Bahn bekam die Auswirkungen zu spüren. Wegen umgestürzter Bäume und Zweige auf den Gleisen mussten Pendler stundenlange Verspätungen in Kauf nehmen.

Von 5.20 bis 8 Uhr waren am Dienstagmorgen insgesamt 20 ehrenamtliche Einsatzkräfte im Einsatz, wie die Freiwillige Freisinger Feuerwehr in einer Pressemitteilung bekannt gab. Bis in die Morgenstunden habe es sechs Einsätze gegeben. An der Lintnerstraße fiel eine Baumkrone auf ein Hausdach, das dabei jedoch nur geringfügig beschädigt wurde. Die Feuerwehr verwies den Fall an eine Fachfirma. Auch an Wiesenthalstraße, Hohenbachernstraße, Isarstraße und auf der Straße nach Dürnast mussten laut Freisinger Feuerwehr weitere Äste und Bäume entfernt werden. Zudem habe ein umgestürzter Baum an der Mühle in Vötting die Telefonleitung durchtrennt und dadurch die Fahrbahn blockiert.

Auch die Neufahrner Feuerwehr war am frühen Dienstagmorgen im Einsatz. Ein knapp 20 Meter hoher Baum war auf das Wohn- und Geschäftsgebäude Am Hart 1 gestürzt und drohte weitere Schäden anzurichten, wie der Sprecher der Neufahrner Feuerwehr, Jens-Peter Lentrodt, mitteilte. Gegen 6 Uhr habe die Feuerwehr nach Absicherung der Unfallstelle den Baum unter Zuhilfenahme einer Drehleiter von der Krone abwärts Stück für Stück mit der Elektro-Motorsäge abgeschnitten. Nach etwa einer Stunde sei die Gefahr beseitigt gewesen und der Einsatz beendet worden. Zum Glück sei das ganze kein Großeinsatz sondern eher eine "Lappalie" gewesen, so der Kommandant der Freiwilligen Neufahrner Feuerwehr, Reinhold Kratz. Auch aus Sicht der Polizei verlief der Sturm recht "glimpflich", wie Polizeihauptkommissar Michael Ertl in einem Pressebericht zitiert wird.

Laut dem Bericht gab es aufgrund umgestürzter Bäumen einige Straßensperrungen. In den Morgenstunden sei die komplette Staatsstraße 2054 zwischen Freising und Allershausen, die halbe Fahrbahn zwischen Allershausen und Hohenkammer und die FS 10 bei Zolling gesperrt gewesen. Zudem habe ein umgestürzter Bauzaun an den Schlüterhallen Polizei und Feuerwehr am Morgen für einige Zeit beschäftigt. Zu Sachschäden durch herunter- oder umfallende Gegenstände kam es nach Angaben der Polizei nicht.

Nicht nur Polizei und Feuerwehr, auch die Deutsche Bahn ist von den Auswirkungen des Sturmtiefes betroffen. Vor allem habe die Bahn mit Ästen und Zweigen auf den Gleisen sowie umgestürzten Bäumen, die in die Oberleitungen geraten, zu kämpfen, wie ein Sprecher der Bahn mitteilte.

Aufgrund von Vorfällen in Pulling und in Langenbach fährt die S-Bahn-Linie S 1 zur Zeit ausschließlich zum Münchner Flughafen und wird nicht wie gewohnt in Neufahrn geteilt. Fahrgäste, welche die Streckenverbindung Neufahrn-Freising nutzen möchten, können nach Angaben der Bahn im eingerichteten Schienenersatzverkehr Busse nutzen. Auch die Strecke München-Freising-Landshut sei von den Vorfällen betroffen, die Strecke sei nur auf einem Gleis befahrbar.

Nach Angaben der Bahn seien Mitarbeiter und Spezialfahrzeuge so schnell wie möglich vor Ort gewesen um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Bis dahin rechnet die Bahn mit Verspätungen und schließt auch kurzfristige Zugausfälle nicht aus.