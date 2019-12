Problemabfälle aus Haushalten können am Mittwoch, 11. Dezember, von 8 bis 11 Uhr am Kirchplatz (Alte Poststraße) sowie von 12 bis 15 Uhr am Wertstoffhof (Parkstraße 19) abgegeben werden. Problemabfälle sind Abfälle, die in besonderem Maße gesundheits- oder umweltgefährdend sein können und deshalb nicht in die Mülltonne dürfen.