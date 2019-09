Detailansicht öffnen In diese Teichanlage in der Neufahrner Moosmühle wurde das Malachitgrün ausgebracht. Es verteilte sich in der Folge über die Moosach bis nach Freising. (Foto: Andreas Gebert)

Mitten in der Hauptverhandlung über den Malachitgrün-Fall im Freisinger Moos am Amtsgericht Freising ziehen sich Richter, Staatsanwaltschaft und der Verteidiger des Angeklagten in das Beratungszimmer zurück. Nach wenigen Minuten kommen sie zurück, und der Richter verkündet, man habe eine Verständigung gefunden: Der Angeklagte, ein 50-jähriger Fischwirtschaftsmeister aus Dachau, erhalte im Falle eines Geständnisses eine Strafmilderung.

Nach dem Geständnis, am 19. September 2018 das verbotene Tierarzneimittel Malachitgrün in einer Fischzucht im Landkreis Freising verwendet zu haben, fällt das Urteil: Der Fischzüchter und sein 27-jähriger Angestellter werden wegen Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz zu Geldstrafen verurteilt. Der Strafrichter verhängte gegen die nicht vorbestraften Angeklagten 130 Tagessätze zu je 65 Euro für den Züchter, beziehungsweise 70 Tagessätze zu je 50 Euro für den 27-Jährigen. Der Angestellte wurde milder bestraft, da er lediglich die Anweisungen seines Arbeitgebers, der die wirtschaftlichen Vorteile aus der Tat gezogen hat, befolgte.

Das Mittel wurde in zwei weiteren Fischzuchten gefunden

Im Strafprozess war die Frage, wie die Substanz in das Wasser der Fischzucht und schließlich in die Fische gelangt war, zu klären. Zunächst machten beide Angeklagten von ihrem Schweigerecht Gebrauch. Im Rahmen der Beweisaufnahme schilderten Beamte der Freisinger Polizei und der Kriminalpolizei Erding den Gang der Ermittlungen, in dem zunächst auch in zwei benachbarten Fischzuchten Probenentnahmen mit positivem Ergebnis durchgeführt wurden.

Wenige Tage nach dem Einbringen des giftgrünen Stoffes meldete der angeklagte Betriebsinhaber, dass versehentlich Malachitgrün in seine Teichanlage eingebracht worden sei. Der ebenfalls angeklagte Mitarbeiter habe ein Behältnis mit Malachitgrün gefunden, dieses im Zulauf zur Teichanlage ausgewaschen und schließlich das Behältnis entsorgt. Die Verfärbung des Teichwassers habe er wegen seiner Farbenblindheit nicht erkennen können. Allerdings gab ein früherer Angestellter der Fischzucht, der ebenfalls als Zeuge vernommen wurde, an, dass er schon im Jahr 2013 oder 2014 von dem Inhaber die Anweisung erhalten habe, Malachitgrün zur Behandlung der Fische gegen Parasiten einzusetzen und das in der Folgezeit je nach Bedarf ein bis zweimal in der Woche auch getan habe.

Malachitgrün ist in der Lebensmittelproduktion absolut verboten

Das Landratsamt Freising führte daraufhin am 24. September 2018 eine Probenentnahme durch. Bei den Fischen in der Fischzucht des Angeklagten wurde eine Belastung von 30 bis 100 Mikrogramm/kg Malachitgrün, beziehungsweise dessen Abbauprodukt Leukomalachitgrün mit einem Wert von 2000 bis 3000 Mikrogramm/kg, festgestellt. Malachitgrün ist ein Tierarzneimittel, das erfolgreich für die Vorbeugung und die Bekämpfung von Infektionen bei Fischen mit Pilzen und Parasiten eingesetzt wird. Im Bereich der Lebensmittelproduktion ist die Substanz in der Europäischen Union jedoch verboten, da hier von einer möglichen Gesundheitsgefährdung ausgegangen wird. Dies bedeutet, dass sie überhaupt nicht - auch nicht in geringsten Mengen - in diesem Bereich zum Einsatz kommen darf.

Ein solcher "Deal im Strafprozess", wie er im Malachitgrün-Fall nun angewandt wurde, ist zwar umstritten, doch erlaubt und aus der Gerichts-Praxis nicht mehr wegzudenken. Inhalt einer solchen Absprache ist grundsätzlich die Zusage einer Strafmilderung oder einer Strafobergrenze durch das Gericht, wenn der Angeklagte im Gegenzug ein Voll- oder Teilgeständnis abgibt. Besonders bei komplizierten Sachverhalten wird durch die so ersparte aufwendige Beweisaufnahme eine verfahrensbeschleunigende Wirkung erreicht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Angeklagten und die Staatsanwaltschaft haben die Möglichkeit, Berufung oder Revision einzulegen.