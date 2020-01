Stadt erkennt globalen Klimanotstand an

Begleitet von großem Zuschauerinteresse hat es der Freisinger Stadtrat am Donnerstagabend mehrheitlich abgelehnt, tatsächlich den Klimanotstand für die Stadt Freising auszurufen. Einem Kompromissvorschlag von Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher folgend, votierten stattdessen 25 Stadträte für die Formulierung, man "erkenne den globalen Klimanotstand an". Zehn stimmten dagegen. Verabschiedet wurde zudem eine elf Punkte umfassende Freisinger Resolution zum Klimawandel, die in weiten Teilen unstrittig war und aus der die Stadt Freising nun zahlreiche Ziele und Maßnahmen für die Zukunft ableitet.

In der Debatte hatten sich zuvor Redner von Grünen und ÖDP für die zunächst vorgeschlagene "Ausrufung" des Notstands stark gemacht. Man müsse "das Kind beim Namen nennen", sagte beispielsweise Sebastian Habermeyer (Grüne), während sich unter anderem Peter Warlimont (SPD), Peter Geiger (CSU) und Benno Zierer (FW) gegen diese Formulierung wendeten. Man dürfe nicht aus "Eitelkeit" an dem Begriff Klimanotstand festhalten, sagte Zierer, "sonst könne man die Zauderer nicht mitnehmen".

Nicht durchsetzen konnten sich ÖDP und Grüne mit ihrem Wunsch, das in der Resolution formulierte Ziel, gemeinsam mit dem Landkreis bis zum Jahr 2035 klimaneutral zu werden, auf 2030 vorzuziehen. Auch hier gab es einen - sogar fast einstimmigen - Kompromiss: Sollte sich der Landkreis für das Ziel 2030 entscheiden, würde die Stadt mitziehen.

Die Debatte wurde verfolgt von mehr als hundert Zuhörern. Weil die 65 Plätze im eigens umgeräumten großen Saal nicht ausreichten, wurde die Sitzung live auch noch in den kleinen Saal übertragen, lediglich das Angebot von Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher, sich doch einfach auf den Teppich im Gang zu setzen, nahm dann doch keiner an. Auf dem Marienplatz verdeutlichte unterdessen eine ebenfalls gut hundertköpfige Gruppe von Demonstranten mit Musik und Wortbeiträgen, wie wichtig das Thema den Bürgern ist.

Die Resolution und die daraus folgenden Ziele und Maßnahmen hatte das Klimaschutzmanagement der Stadt Freising, namentlich Marie Hüneke, in den vergangenen Wochen erarbeitet, gestützt auf zunächst drei Anträge zum Klimawandel, die von ÖDP, Grünen und SPD bei der Stadt eingegangen waren. Der Antrag der Grünen basierte dabei auf den Forderungen der "Freisinger Klimaallianz", die von 16 Vereinen und Gruppierungen unterstützt wird. Eingearbeitet wurden in die Resolution auch noch zwei weitere Anträge zum Klimaschutz der Freisinger Mitte zur Erstellung eines integrierten Gesamtentwicklungskonzepts Mobilität sowie der Grünen zur Förderung von Energieeinsparung und Klimaschutz im Gebäudebereich, wie Hüneke zu Beginn der Sitzung erläuterte. Gemeinsam mit den Antragstellern und weiteren Akteuren unter anderem aus der Wissenschaft, von den Stadtwerken und von der Agenda 21 seien dann in zwei Diskussionsrunden Ende vergangenen Jahres die Forderungen aus den Anträgen sowie die Anregungen seitens der Verwaltung einzeln diskutiert, ergänzt und konkretisiert worden.

Konsens sei gewesen, dass "der Klimawandel als zentrales Problem benannt werden muss und Maßnahmen gegen den Klimawandel eine hohe Priorität haben sollen." Denn, auch das verschwieg Hüneke in ihrem gut einstündigen Vortrag zu Beginn der Sitzung nicht: "Die Stadt Freising hat ihre Klimaschutzanstrengungen in den vergangenen Jahren zwar erheblich erhöht, insgesamt ist jedoch noch von keiner nennenswerten Reduktion der CO2-Emissionen auszugehen."

Dieses Eingeständnis, das für alle politischen Ebenen gilt, stellt dann als Punkt 1 auch den Einstieg in die Freisinger Resolution dar. Es wird weiter festgehalten, dass die bisherigen Ziele und Maßnahmen aller politischen Gremien nicht ausreichen, um die Erderwärmung bis zum Jahr 2100 auf die von der Wissenschaft dringend geforderten 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Es wird erklärt, dass die Stadt gleichwohl alles versucht, um im Rahmen ihrer Zuständigkeit und Möglichkeiten ihren Teil zur Erreichung dieses Ziels beizutragen. Die Eindämmung des menschengemachten Klimawandels wird als eine kommunalpolitische Aufgabe von größter Dringlichkeit anerkannt. Klimaschutz und Klimaanpassung werden als zentrale Leitlinien für das Handeln von Politik und Verwaltung der Stadt festgelegt und es sollen unter anderem Bund und Land darauf aufmerksam gemacht werden, dass ein vollständiges Einhalten der Klimaschutzziele auf kommunaler Ebene unter den derzeitigen Rahmenbedingungen nicht möglich ist.