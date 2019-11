"Coming soon" verspricht ein Schild an der Fassade des Kinobaus am Ortseingang von Freising.

Ob und wann Freising wieder ein Kino bekommt, ist ungewisser denn je. Nach Informationen des Branchendienstes "Blickpunkt:Film" hat die Kinokette Cinestar den Mietvertrag für die Schlüterhallen gekündigt. Die Eröffnung dort hatte sie zuletzt immer wieder verschoben.

Zusammen mit dem Eigentümer, der Firma Saller aus Weimar, habe man entschieden, "das bereits bestehende Mietverhältnis für den geplanten Kinostandort in Freising nicht fortzuführen", wird Cinestar-Geschäftsführer Oliver Fock von "Blickpunkt:Film" zitiert. Dies sei in gegenseitigem Einvernehmen geschehen.

Dem Investor Saller gehört nicht nur das Einkaufszentrum in den alten Schlüterhallen, sondern auch der erst jüngst in Betrieb gegangene Neubau nebenan, in dem sich Geschäfte und ein Fitnessstudio befinden. Die Genehmigung für diesen Neubau koppelte die Stadt seinerzeit an die Bedingung, dass dort ein Kino untergebracht werde. Dazu fand Saller als Betreiberin die deutschlandweit agierende Kette Cinestar. Die aber verschob die Eröffnung immer wieder. Laut "Blickpunkt:Film" hat Saller die für das Kino vorgesehenen Flächen in den Schlüterhallen bereits diversen Konkurrenten von Cinestar angeboten.