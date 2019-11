Der Parkplatz vor den altehrwürdigen Schlüterhallen ist voll an diesem Mittwochnachmittag, in dem Einkaufszentrum und den angrenzenden Fachmärkten läuft das Weihnachtsgeschäft an. Wie eine unschöne Wunde wirkt da die zur Stadtseite hin immer noch teilweise offene Fassade des geplanten Kinos, ein Bretterverschlag und die immer noch nicht abgebauten Gerüste machen sichtbar, worüber sich die Freisinger seit geraumer Zeit ärgern oder wahlweise spotten: Dass nämlich das versprochene Lichtspielhaus einfach nicht fertig wird.

Zuletzt hatten bekanntlich die designierten Betreiber, die Kinokette Cinestar, den Mietvertrag gekündigt, in erster Linie wohl, weil das Unternehmen selber an die britische Firma Vue Entertainment verkauft werden soll und deshalb gerade andere Sorgen hat, aber dass man so einfach aus dem Vertrag aussteigen konnte, hing schon auch damit zusammen, dass der Rohbau eben nicht zum vereinbarten Zeitpunkt fertig geworden ist.

Tatsächlich sieht es in dem Gebäude noch arg unfertig aus. Die Eingangstür besteht aus riesigen Sperrholzplatten, die schauerlich quietschen, wenn man sie öffnet. Vorbei an diversen Baumaterialien geht es über rohe Betonstufen mit einem provisorischen Geländer in den ersten Stock, wo später einmal der Kassenbereich und ein Foyer zu finden sein sollen. Im Moment finden sich auch hier in erster Linie stapelweise Dämmmaterial, Rigips- und Sperrholzplatten. Durch die noch offene Fassade erfolgt wohl die Anlieferung.

Detailansicht öffnen In dem Gebäude sieht es noch arg unfertig aus. (Foto: Marco Einfeldt)

In den künftigen Sälen helfen die zu einem großen Teil bereits montierten Gerüste für die Sitzplatz-Tribünen der Fantasie auf die Sprünge. Ja, wenn hier mal bequeme Sessel angeschraubt und Teppiche verlegt sind, eine große Leinwand angebracht ist, dann mag man hier vielleicht den einen oder anderen Abend mit einem guten Film und dem obligatorischen Popcorn verbringen können. Fünf Säle sollen es werden, zwei große, zwei mittlere und ein kleiner, in einem steht gerade ein Arbeiter und saugt Staub auf - eine echte Sisyphos-Aufgabe angesichts der nebenan laufenden Säge- und Flexarbeiten.

"Das geht dann alles relativ schnell", sagt Josef Saller Junior optimistisch. Er wurde von der Weimarer Firma Saller, den für den Bau verantwortlichen Investoren Anfang der Woche als neuer Bauleiter nach Freising geschickt. "Der Chef legt Wert drauf, dass das jetzt läuft", sagt der junge Mann. All zu viele Fragen kann er allerdings noch nicht beantworten, wie er bedauert, er habe sich seit Montag noch nicht richtig einarbeiten können. Es gebe durchaus Interessenten, die das neue Freisinger Kino betreiben wollten, versichert er gleichwohl, mit einem sei am kommenden Dienstag auch schon ein Besichtigungstermin vereinbart, um eventuelle Details durchzusprechen, "eine Zusage gibt es aber noch nicht".

Die künftigen Mieter würden dann auch über den Endausbau entscheiden, erklärt Saller weiter, über die Stühle, den Bodenbelag, die Farben oder die Situierung des Kassenhäuschens. Deswegen könne man derzeit auch gar nicht so viel machen, sonst müsse man am Ende womöglich noch etwas zurückbauen. Klempner, Stahl- und Trockenbauer, alles in allem gerade einmal etwa zehn Leute, sind dem Junior zufolge derzeit noch damit beschäftigt, die Stahlbauarbeiten abzuschließen. Die Haustechnik könnte dann auch schon montiert werden, das Zubehör dafür lagert schon in der Tiefgarage, wie Saller sagt.

Detailansicht öffnen Hier kann man eine Tribüne erahnen. (Foto: Marco Einfeldt)

"Es war unser Versprechen an die Stadt , dass wir hier ein Kino bauen und das wird auch gehalten", versichert er - tatsächlich kann die Firma Saller hier allerdings auch gar nichts anderes bauen. Das neue Lichtspielhaus für die Freisinger war Bedingung dafür, dass der Investor das Fachmarktzentrum neben die Schlüterhallen bauen durfte - und Freisings Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher hat bereits wissen lassen, dass man darauf bestehen wird.