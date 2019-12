Die Zahlen sind schon beeindruckend: Der jetzt abgeschlossene dritte Bauabschnitt der Freisinger Innenstadtsanierung umfasste mehr als 3000 Quadratmeter Fläche, wie Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher am Mittwoch bei der offiziellen Freigabe des Bereiches zwischen Weizen- und Amtsgerichtsgasse sagte. Verwendet wurden dafür etwa 36 500 Steine mit einem Gewicht von 1300 Tonnen, das entspricht 480 Kubikmeter Granitmaterial. Damit hätte man zwar "keinen Turmbau zu Babel" hinbekommen, scherzte Wolfgang Melzer von der Baufirma Stanglmeier in einem Grußwort: Für einen 22 Meter hohen Turm mit einer Grundfläche von fünf mal fünf Metern hätte es aber schon gereicht.

Verlegt wurden die Steine stattdessen natürlich in der Fläche. Nachdem vor etwa 20 Monaten mit den notwendigen Arbeiten an Abwasser, Gas und Wasserleitungen begonnen worden war, anschließend das neue Wärmenetz und Stromkabel verlegt wurden, konnten im Mai dieses Jahres die Pflasterarbeiten in Angriff genommen werden. Außer in der Unteren Hauptstraße wurde die Weizengasse bereits neu gestaltet, die Arbeiten Am Büchl wurden abgeschlossen. Damit sei bereits ein Drittel des gesamten Innenstadtumbaus geschafft, sagte Oberbürgermeister Eschenbacher. Mit dem jetzt freigegebenen dritten Bauabschnitt sei man sogar "im Zeit- und Kostenrahmen geblieben", 2,3 Millionen an reinen Baukosten habe die Tiefbaumaßnahme gekostet.

Das sehr aufwendige Projekt sei vor allem für die Anwohner und Geschäftsleute in dem Bereich mit einigen Einschränkungen verbunden gewesen, räumte der Oberbürgermeister ein. Lärm, Schmutz und Umwege auszuhalten, habe sich jedoch gelohnt: "Man kann jetzt schon sehen, wie sich die Altstadt entwickelt", sagte Eschenbacher - und lobte die privaten Investoren, "die jetzt nachlegen und selber sanieren und ihre Fassaden neu gestalten".

Vor der Stadtsparkasse ist mit der Sanierung ein neuer Platz entstanden, auf dem ein Baum mit einer runden Sitzbank künftig zum Verweilen einladen soll. Am Mittwoch hat dort der Schulchor der nahen Korbiniansschule schon einmal Probe gesessen - und die Einweihung musikalisch begleitet. Die "Möblierung" sei noch nicht ganz abgeschlossen, sagte der Oberbürgermeister auch mit Blick auf die in einer wilden Reihe abgestellten Fahrräder. Unter anderem werde man noch Fahrradständer und Mülleimer installieren. Eschenbachers Überzeugung: "Das wird eine tolle Sache."

Auch Gastredner Melzer schilderte noch einmal, wie komplex die Pflasterarbeiten in den vergangenen Monaten gewesen seien. Teilweise habe man unter Sonnenschutz arbeiten müssen, die sich ständig verändernde Wegeführung zu den Geschäften sei eine Herausforderung gewesen, aber es habe keine bösen Worte gegeben und jedes Problem sei in kürzester Zet gelöst worden. "Ihr habt wirklich Nerven aus Stahl", sagte Melzer an die Adresse der Anlieger und fasste zusammen, was auch Oberbürgermeister Eschenbacher zuvor schon versucht hatte: "Vielen Dank an alle für alles."

Offen ließ Melzer, ob er zu künftigen Terminen in der Stadt Freising noch einmal mit dem Auto kommen wird. Bei den Vorbesprechungen für Bauabschnitt drei habe er jedes Mal einen Strafzettel bekommen, sagte er augenzwinkernd: "Meine Firma hat quasi schon ein Minus gehabt, bevor auch nur eine einzige Schaufel angefasst worden ist."

Nach der Winterpause beginnt voraussichtlich im März 2020 der Ausbau der Oberen Hauptstraße mit der geplanten Moosachöffnung. Über alle Maßnahmen wird laut Stadtverwaltung rechtzeitig ausführlich informiert. Alles zur Innenstadt-Umgestaltung gibt's auch online auf den Seiten der Stadt Freising: https://Innenstadt.freising.de.