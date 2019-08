Artikel per E-Mail versenden

Das Hospizbüro der Hospizgruppe Freising ist im August von Montag, 26., bis einschließlich Freitag, 30. August, geschlossen. In dieser Zeit ist die Hospizgruppe jedoch über das Bereitschaftstelefon (0 81 61/87 1 5 35) rund um die Uhr zu erreichen. Ab Montag, 2. September, ist das Hospizbüro wieder wie gewohnt zu den üblichen Bürozeiten (Montag bis Freitag, jeweils von 9 bis 12 Uhr ) geöffnet. Der offene monatliche Trauergesprächskreis entfällt urlaubsbedingt im August. Nächster Termin dafür ist am Dienstag, 10. September, um 19.30 Uhr in den Räumen der Hospizgruppe Freising.