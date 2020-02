In lockerer Atmosphäre erklärt der Bundesvorsitzende Robert Habeck, dass er die Grünen in die Bundesregierung führen will.

Mit hoher Politprominenz konnten die Grünen am Sonntag im Freisinger Lindenkeller aufwarten. In dem Format "Auf ein Glas mit Robert Habeck" stellte sich der Bundesvorsitzende der Partei den Fragen der Freisinger - wobei es nicht nur um Politik ging: Wie es denn sei, wenn derart viele Menschen Zugriff auf den eigenen Terminkalender haben, wollte die Moderatorin und Sprecherin der Grünen Jugend Freising, Joana Bayraktar, wissen. "Da musste ich mich schon dran gewöhnen", gab Habeck zu - immerhin werde sein Kalender aber auch von anderen geführt, sonst säße er heute nicht hier, sagte er und sorgte damit für Lachen im Publikum.

Das Konzept der Veranstaltung war locker gehalten, angelehnt an die NDR-Sendung "Inas Nacht" gab es Musik von einer Ukulele-Spielerin. Viel mehr Leute hätten dabei nicht in den Saal hineingepasst. Die Besucher konnten auch eigene Fragen stellen, indem sie diese auf Bierdeckel notierten. So wurde Robert Wäger, Landratskandidat der Grünen und vor Habeck an der Reihe, gefragt, wie er denn als Landrat die Wirtschaft fördern würde. Da sei der Fachkräftemangel essenziell, antwortete Wäger: "Wenn wir hier tätig werden, ist das die Wirtschaftsförderung schlechthin." Außerdem wolle er unter anderem dafür sorgen, dass der Landkreis in Zukunft "vernünftig", also mit deutlich mehr regenerativer Energie, versorgt werde. Das klinge ja fast wie eine Utopie, entgegnete die Moderatorin nur.

OB-Kandidatin Susanne Günther fragte man nach der Kultur in Freising

Anschließend musste sich Oberbürgermeisterkandidatin Susanne Günther als Mitglied im Kulturausschuss der Frage stellen, warum in Sachen Bars und Konzerte in Freising "so wenig geht". Das müsse man tatsächlich voranbringen, sagte Günther. Sie selbst habe zur Veranstaltung ein Abseits-T-Shirt anziehen wollen, witzelte sie mit Bezug auf die derzeit geschlossene Kultkneipe - das habe ihre Familie ihr aber untersagt.

Zu einem der Topthemen der Freisinger Grünen, dem Ausbau der Radinfrastruktur, sagte Günther: "Ich glaube wir hätten schon längst so weit sein können": wenn man nämlich nur einen Bruchteil der Kosten für die Westtangente in den Radverkehr investiert hätte. Für Raunen im Publikum sorgte Bayraktars Frage, ob Günther Weihenstephaner oder Hofbräu-Bier bevorzuge. "Ich bin Fränkin, ich sage Silvaner", entgegnete Günther galant.

"In gewissem Sinne werden gerade die Regale der Gesellschaft umgestellt"

Politisch wurde es schließlich bei Robert Habeck. Sein Job und der seiner Vorstandskollegin Annalena Baerbock sei es, die Grünen in die Bundesregierung zu führen: "Da will ich auch nicht drumherum reden." Dass die Grünen bei Wahlen und in Umfragen derzeit gut abschneiden, liegt seiner Meinung nach am inhaltlichen Programm. "Man spürt, dass es mit der Erderwärmung jetzt wirklich konkret wird."

Den Grünen komme aber auch zugute, dass man parteiinterne Streitereien beigelegt und in der Partei schon immer mit verschiedensten Menschen auf das gleiche Ziel hingearbeitet habe. Zum Weg in eine klimafreundlichere Zukunft hatte Habeck ein Beispiel parat. Er selbst sei kürzlich einkaufen gewesen, erzählte er, man hatte im Supermarkt die Regale umgeräumt, er habe das Katzenfutter nicht gefunden und sei deshalb schlecht gelaunt gewesen. "In gewissem Sinne werden gerade die Regale der Gesellschaft umgestellt", sagte er: Menschen wüssten nicht, ob ihre Arbeit in Zukunft noch wertgeschätzt werde - Landwirte oder Kohlekumpel zum Beispiel. Wichtig sei deshalb ein respektvoller Umgang miteinander - "sonst fliegt uns der Laden auseinander".