1. März 2019, 22:03 Uhr Freising Geschlossene Ämter

Das Landratsamt, das dazu gehörige Gesundheitsamt an der Johannisstraße in Freising sowie das Jobcenter haben am Faschingsdienstag, 5. März, geschlossen. Vorsprachen zur Antragstellung sind im Kundenbüro des Jobcenters (Parkstraße 11, Gebäude der Agentur für Arbeit) von 8 bis 12 Uhr möglich. Kunden mit vorab vereinbartem Nachmittagstermin werden am BiZ-Seiteneingang abgeholt.