"Schule hat begonnen" steht auf den Bannern, welche die Verkehrswacht von Anfang September bis Anfang Oktober im Bereich von Schulen aufstellt. Sie sollen Autofahrer daran erinnern, mit dem Schulstart am Dienstag, 10. September, besonders auf die jüngsten Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen zu achten.

Das Freisinger Ordnungsamt und die Polizeiinspektion Freising fordern Eltern schon jetzt dazu auf, den Schulweg wiederholt mit ihren Kindern gemeinsam abzugehen und sie auf Besonderheiten und riskante Stellen aufmerksam zu machen. Besonders wichtig sei es beispielsweise, darauf hinzuweisen, nie hinter abgestellten Fahrzeugen oder anderen die Sicht einschränkenden Hindernissen auf die Fahrbahn zu treten. "Kinder gehen davon aus, dass sie gesehen werden, wenn sie ein Auto sehen", warnt das Ordnungsamt.

Die Eltern sollten für den Schulweg am besten die Strecken auswählen, die gut mit Querungshilfen wie Fußgängerampeln, Zebrastreifen und Fahrbahnteilern ausgestattet sind, selbst wenn das vielleicht einen kleinen Umweg bedeutet. "Nicht der kürzeste Weg ist der sicherste", betont Josef Demmel, Hauptkommissar bei der Polizeiinspektion Freising. Beim Finden der sichersten Wege sollen die Schulwegpläne der Stadt Freising helfen, die den Eltern bereits bei der Schuleinschreibung ausgehändigt wurden. Ehrenamtliche Schulweghelfer-und helferinnen bieten an heiklen Straßenübergängen in der Nähe der Schulen wertvolle Unterstützung an. "23 sind ab Schulanfang im Stadtgebiet Freising eingesetzt", sagt Martina Huber von der Verkehrsüberwachung. "Mit Schutzkleidung und Kelle führen sie die Kinder sicher über die Straße", erklärt Demmel. Er verweist auf die verstärkten Überwachungsmaßnahmen, die die Polizeiinspektionen Freising, Neufahrn und Moosburg am Schulbeginn an besonders frequentierten und neuralgischen Punkten in der Nähe von Schulen durchführen werden.

Das Deutsche Kinderhilfswerk und der ökologische Verkehrsclub (VCD) geben ebenfalls Tipps für einen selbständigen Schulweg. Sie schlagen vor, Laufgemeinschaften zu organisieren, in denen Kinder aus der Nachbarschaft Treffpunkte ausmachen, um gemeinsam in die Schule zu gehen. Somit könnten Elterntaxis reduziert werden. Laut der Studie "Mobilität in Deutschland" wurde 2017 fast die Hälfte der Kinder mit dem Auto in die Schule gebracht. "Ein eigenständig zurückgelegter Schulweg sorgt für mehr Bewegung im Alltag der Kinder, bringt Spaß, fördert die Selbstständigkeit und ist zudem gut für die Umwelt", betont Claudia Neumann vom Deutschen Kinderhilfswerk.

Üben steht nun für Eltern und Kinder auf dem Programm. Von 16. bis 27. September wird in Deutschland wieder zu den Aktionstagen "Zu Fuß zur Schule und zum Kindergarten" aufgerufen. Alle anderen Verkehrsteilnehmer, die mit diesem Aufruf nicht direkt angesprochen werden, können die Kinder auf ihrem Schulweg unterstützen. "Nur bei Grün: Kindern ein Vorbild" steht auf Schildern bei den Fußgängerampeln an Schulwegen, um an ein verantwortungsbewusstes Verhalten der Passanten zu appellieren.

Man sollte sich daran erinnern, dass die Kleinsten in der Bevölkerung eine andere Sichtweise auf den Straßenverkehr haben und Gefahren oft nicht ausreichend abschätzen können. Kinder neigen zum Tunnelblick, können Geschwindigkeiten, Abstände oder die Richtung von Geräuschen noch nicht richtig wahrnehmen, wie der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club Bayern in einer Medieninformation schreibt. Erst mit 15 Jahren sei die Reaktionszeit von Jugendlichen gleich kurz wie jene von Erwachsenen.