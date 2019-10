Die Freisinger Feuerwehr musste am Freitag in den frühen Morgenstunden ausrücken.

In einer Wohnanlage an der Liebigstraße in Freising ist es am frühen Freitagmorgen zu einem Wohnungsbrand gekommen, bei dem zwei Personen lebensgefährlich verletzt wurden. Die Freisinger Feuerwehr konnte die beiden aus einer brennenden Wohnung im zweiten Stock einer Wohnanlage retten. Alle anderen Bewohner wurden von Polizei und Rettungsdienst rechtzeitig aus dem Gebäude evakuiert. Zur Brandursache hat die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen. Zur Schadenshöhe und zur Brandursache können laut Polizei derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Es war kurz vor 5 Uhr morgens, als der Notruf einging. Von der Hauptfeuerwache Freising rückte umgehend der Löschzug aus. Bei Eintreffen der ersten Einheiten an der Einsatzstelle war nach Informationen der Feuerwehr bereits der Flur vor den Wohnungen im zweiten Obergeschoß stark verraucht. Insgesamt drei Trupps unter Atemschutz gingen zur Menschenrettung und Brandbekämpfung vor. Nachdem die brennende Wohnung lokalisiert und gewaltsam geöffnet wurde, fanden die Retter zwei Personen in der Wohnung und brachten sie sofort ins Freie. Beide wurden durch den giftigen Brandrauch lebensgefährlich verletzt und nach ins Krankenhaus gebracht.

Mehrere benachbarte Wohnungen auf der Etage mussten ebenfalls gewaltsam geöffnet werden, um sie auf verbliebene Personen zu kontrollieren. Alle anderen (rund 30) Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten sich aber rechtzeitig in Sicherheit bringen oder wurden von Polizei und Rettungsdienst evakuiert. Der Brand in der Wohnung wurde schnell gelöscht. Umfangreich gestaltete sich die Belüftung des Hauses. Durch Versorgungsschächte hatte sich der giftige Qualm in weitere Wohnungen ausgebreitet. Mit einem Hochleistungslüfter wurden alle betroffenen Wohnungen entraucht. Die Feuerwehr Freising war mit 28 Feuerwehrleuten und fünf Fahrzeugen im Einsatz. Unterstützt wurde sie von Kräften des Rettungsdienstes.