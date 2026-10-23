Vor 20 Jahren, am 5. November 2006, fand der erste Lichterzeichen-Protest gegen den Bau einer dritten Startbahn am Flughafen München statt. 387 Mal waren die Gegner des Projekts seither auf der Straße, anfangs jeden Sonntag, meist im Freisinger Stadtteil Lerchenfeld. Nach dem Münchner Bürgerentscheid im Juni 2012 gab es noch zwei Schweigegänge im Jahr in der Freisinger Innenstadt, inzwischen sind es wieder drei. Das Wort „Marsch“ vermeiden die Organisatoren – es ist ihnen zu militärisch. Hedwig und Martin Bauer, beide 72, aus Lerchenfeld sind von Anfang an dabei, ebenso Franz Spitzenberger, 73, aus Attaching. Er war im Startbahnprozess einer der Musterkläger. Im SZ-Interview sprechen sie darüber, was sie antreibt und ihnen Hoffnung gibt.