Der Unterricht an der Staatlichen Berufsschule Erding beginnt für alle Neuanfänger, mit und ohne Ausbildungsverhältnis, am Montag, 9. September, um 8.15 Uhr. Für Schüler im zweiten und dritten Ausbildungsjahr startet der Unterricht an dem im vergangenen Schuljahr vereinbarten Tag beziehungsweise in der vereinbarten Blockwoche. Mehr Informationen dazu gibt es außerdem im Internet auf der Homepage der Berufsschule Erding unter www.bs-ed.de.