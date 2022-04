Die analytische Untersuchung der Äpfel auf das Allergen übernahm Wilfried Schwab mit seinem Team an der TUM in Weihenstephan.

Von Matthias Vogel

Es könnte durchaus sein, dass viele Apfelallergiker in ein paar Jahren zwei neue Sorten in den Supermarkt-Regalen finden, die sie bestens vertragen. Ihr Name: "ZIN 168" und "ZIN 186". Das ist einem erfolgreichen Forschungsprojekt zu verdanken, an dem auch die Technische Universität München (TUM) beteiligt ist. Wilfried Schwab und seinem Team in Weihenstephan oblag die analytische Untersuchung ausgewählter Sorten der schmackhaften Früchte.