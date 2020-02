Die Stadt Freising hat von den Plänen, das Freisinger "Abseits" zu kaufen, endgültig Abstand genommen. Das hat der Freisinger Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher (Freisinger Mitte) am Freitag auf Anfrage der SZ bestätigt. Der Freisinger Stadtrat hatte am Donnerstag nichtöffentlich über den Abseitskauf beraten. "Wir haben lange verhandelt und sind dabei finanziell auch an unser Limit gegangen, aber wir sind dann letztendlich mit dem Eigentümer doch nicht einig geworden", sagte Eschenbacher. "Ein Privater kann jeden x-beliebigen Preis zahlen, wir als Kommune können das nicht".

Der Abseitsverein sei über die Entscheidung bereits informiert. Er habe mit dem Vereinsvorsitzenden Norbert Bürger bereits gesprochen, so Eschenbacher weiter. "Wir bedauern das natürlich, weil wir das Engagement des Vereins sehr schätzten, aber es ist nun mal so, wie es ist".

Der Besitzer der Immobilie, Graf Guy von Moy, hatte der Freisinger SZ bereits am Donnerstag vor der Stadtratssitzung erklärt, dass er der Stadt das Gebäude zu "einem üblichen Marktpreis" angeboten habe. Sollte das Angebot nicht angenommen werden, wolle er das denkmalgeschützte Gebäude selber sanieren. Er könne sich Wohnungen und Büros darin vorstellen.

Am Freitag teilte von Moy auf Anfrage der SZ mit, dass er am Vormittag einen Anruf von Freisings Stadtdirektor Gerhard Koch im Auftrag des Freisinger Oberbürgermeister erhalten habe. "Er teilte uns mit, dass die Stadt Freising nicht gewillt ist, das Abseits mit dem umgebenden Gelände zu kaufen. Wir werden jetzt also, wie schon vor fünf Jahren geplant, das historische Gebäude herrichten und die nebenliegenden, nicht unter Schutz stehenden Gebäude abreißen. In dem ganzen Komplex werden Wohnungen und eventuell Büros entstehen", so von Moy. Bedauerlich bei der Sache sei allerdings, dass aufgrund der sehr stark gestiegenen Kosten die Wohnungen um mindestens 30 bis 40 Prozent teurer vermietet werden müssten, als dies vor fünf Jahren möglich gewesen wäre.