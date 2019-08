Die 19-jährige Katharina Rattenhuber arbeitet ein Jahr lang als Freiwillige in einem Kindergarten-Projekt der Erzdiözese in Ecuador. Als Gastgeschenk hat sie bayerische Brotzeitbrettl dabei

Ein ganzes Jahr verbringt die 19-jährige Freisingerin Katharina Rattenhuber jetzt als Freiwillige in einem Projekt der Erzdiözese im tropischen Regenwaldgebiet von Ecuador. Am Donnerstag ist sie in das Flugzeug nach Quito gestiegen, der Hauptstadt Ecuadors. Sie arbeitet in einem Kindergarten, in dem Kinder von Frauen, die Gewalt erfahren haben, betreut werden. Die junge Frau wird in einem Zimmer auf dem Projektgelände wohnen und dort versorgt. Doch was dies genau bedeutet, kann sich Katharina Rattenhuber, die gerade ihre Ausbildung als Bürokauffrau abgeschlossen hat und nicht genau weiß, wie es beruflich weiter geht, noch nicht vorstellen. "Ich wollte eine Zeit lang etwas ganz anderes machen als bisher," erzählt sie.

Auf die Idee, sich als Freiwillige zu engagieren, kam die junge Frau in ihrer Pfarrei, in der sie lange ministrierte. Der Pfarrer berichtete immer wieder von Projekten, die die Erzdiözese gemeinsam mit dem Träger "Weltwärts" organisiert. Dies weckte die Sehnsucht der jungen Frau, das Gewohnte hinter sich zu lassen und etwas ganz Neues kennenzulernen. Sie freue sich sehr darauf, das Land, die Natur und die Menschen mit eigenen Augen zu sehen und in den Alltag dort einzutauchen, erzählt sich.

Für Ecuador, Partnerland der Erzdiözese, habe sie sich vor allem wegen der vielfältigen Natur und den verschiedenen Klimazonen, die von der Küstenregion über den Regenwald bis in die Andenregionen reichen, entschieden. Denn als Freiwillige konnte sie Wünsche äußern, wo sie das Jahr verbringen möchte. In ihrem Urlaub werde sie nun reisen, vielleicht sogar bis auf die Galapagosinseln, die zu Ecuador gehören. Nach Hause fliegen werde sie in dieser Zeit nicht, dafür seien die Flüge zu teuer. Aber drei Freundinnen würden sie besuchen. Ein derartiger Arbeitseinsatz sei nur für ein Jahr möglich, da man diese Zeitspanne benötige, um das Leben der Menschen mit ihren Festen richtig kennenzulernen, so Katharina Rattenhuber.

Während des Fluges wird sie in der Gruppe reisen, denn insgesamt sieben Freiwillige schickt die Erzdiözese nach Mittelamerika: vier junge Frauen in unterschiedliche Projekte nach Ecuador, zwei junge Männer nach Bolivien und einen nach Argentinien, erzählt Katharina Rattenhuber.

Als Vorbereitung auf dieses Abenteuer auf der anderen Seite der Erde besuchte sie einen Spanisch-Grundkurs und Seminare der Erzdiözese. Auch die ersten vier Wochen nach ihrer Ankunft wird sie einen Sprachkurs in der Hauptstadt Quito absolvieren. Sie hoffe, dass ihr die Höhenlage der Stadt in den Anden und der geringe Sauerstoffgehalt der Luft dort nicht allzu viel ausmachen werden. Außerdem ließ sie sich gegen Tollwut, Gelbfieber und Hepatitis impfen. Damit sie nicht von Anopheles Mücken, Überträgerin der Malaria, gestochen werde, trage sie lange, weiße Kleidung, schlafe unter einem Mückennetz und werde sich vor Ort ein Mückenschutzmittel kaufen, schildert sie ihre Vorsichtsmaßnahmen. Als Gastgeschenk hat die junge Frau bayerische Brotzeitbrettl im Gepäck, denn es sollte etwas Typisches aus ihrer Heimat sein, erzählt sie.

Ihre Familie und ihre Freude werden nun ein Jahr lang via E-Mail Informationen aus ihrem Leben in Ecuador und vom Projekt, in dem sie arbeitet, erhalten. Denn zu diesem Auslandseinsatz der katholische Kirche gehöre es auch dazu, einen Solidaritätskreis zu bilden und viele Menschen über ihren Alltag zu informieren, beschreibt Katharina Rattenhuber.

Wer an den Erfahrungen der jungen Frau teilhaben und alle zwei bis drei Monate eine Nachricht erhalten möchte, kann sich unter der Adresse ka.rattenhuber@gmail.com in den Verteiler aufnehmen lassen.