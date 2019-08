11. August 2019, 11:23 Uhr Freising 13-Jähriger überfällt Supermarkt

Der Junge betritt am Freitagabend vermummt und mit einer Softair-Pistole das Geschäft. Auf der Flucht verletzt er zwei Personen mit Reizgas, bevor er überwältigt werden kann.

Von Birgit Goormann-Prugger, Freising

Ein 13-jähriger Junge hat am Freitagabend voll maskiert und bewaffnet einen Supermarkt in Freising überfallen und dabei einen Betrag in vierstelliger Höhe erbeutet. Das bestätigte am Sonntag ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord. Auf der Flucht verletzte er zwei Personen, die ihn festhalten wollten, mit Reizgas. Nach Angaben der Polizei betrat der Junge am Freitag mit vermummtem Gesicht gegen 19.30 Uhr das Geschäft und bedrohte dann mit einer vermeintlichen Pistole eine Angestellte und forderte die Herausgabe von Geld. Erst später stellte sich heraus, dass es sich um eine Softair-Pistole handelte.

Anschließend flüchtete er mit seiner Beute. Die Flucht misslang jedoch, weil sich ihm zwei Kunden in den Weg stellten. Gegen die wehrte sich der Junge mit Reizgas aus einer Sprühdose. Zwei Männer wurden dabei verletzt. Dennoch sei es den Kunden gelungen, den Jugendlichen "zu überwältigen", so der Polizeisprecher und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Weil der Junge mit 13 Jahren noch strafunmündig sei, sei er von den Beamten nach der Tat seiner Mutter übergeben worden. Aus polizeilicher Sicht werde gegen den Jugendlichen nichts mehr unternommen. Es sei jedoch sehr wahrscheinlich, dass sich das Jugendamt einschalte und das Gespräch mit der Mutter suche, sagt der Polizeisprecher abschließend.