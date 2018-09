12. September 2018, 22:28 Uhr FDP-Kreisverband lädt ein Dialog mit Bürgern

Zum Bürgerdialog lädt der FDP-Kreisverband am Freitag, 14. September, um 19 Uhr in den Hofbrauhauskeller ein. Der Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Fraktionsvorsitzende Stephan Thomae spricht zum Thema "Wer klare Regeln hat, braucht keinen Populismus". Er wird in Freising eine Rede zu den brennenden Themen unserer Zeit halten und liberale Antworten auf Fragen zu Migration, Einwanderungsgesetz, Staatstrojaner und PAG geben. Mit dabei sind die Land- und Bezirkstagskandidaten Jens Barschdorf (Direktkandidat Landtag), Franz Josef Bachhuber (Direktkandidat Bezirkstag), Martin Alberti (Listenkandidat Landtag) und Philipp Fincke (Listenkandidat Bezirkstag).