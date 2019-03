1. März 2019, 22:02 Uhr Faschingsdienstag Rathaus geschlossen

Am kommenden Rosenmontag, 4. März, ist das Hallbergmooser Rathaus von 12 Uhr an und am Faschingsdienstag, 5. März, ganztägig geschlossen. Wie die Gemeinde mitteilt, gelten von Mittwoch, 6. März, an dann wieder die normalen Öffnungszeiten.