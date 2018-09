12. September 2018, 22:28 Uhr Fantasievolle Unterwasserwelt Meerjungfrauen im Hallenbad

Die Möglichkeit besteht, sich am Sonntag, 30. September, wieder für einen Nachmittag in eine Meerjungfrau oder einen Neptun zu verwandeln. Die Freisinger Stadtwerke stellen für zwei aufeinander folgende Kurse eine Bahn des Hallenbades an der Jochamstraße 12 zur Verfügung. Dort können die Badenixen für 90 Minuten in eine fantasievolle Unterwasserwelt tauchen. Damit die Erlebnisse einen bleibenden Eindruck hinterlassen, werden von den Meerjungfrauen und -männern Fotos über und unter Wasser geschossen. Pro Person kostet die Teilnahme 55 Euro. Im Preis sind ein Gruppenbild, ein Unterwasserfoto und ein Bild am Beckenrand enthalten. Die 90-minütigen Unterwasserspektakel beginnen am 30. September jeweils um 13 und 14.30 Uhr. Vorausgesetzt wird, dass die Teilnehmer sicher schwimmen können und nicht wasserscheu sind. Interessenten können sich ab sofort über die Schwimmschule Bavaria für die Kurse anmelden.