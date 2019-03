1. März 2019, 22:03 Uhr Fahrenzhausen Bundesstraße 13 wird wieder gesperrt

Die Bundesstraße 13 in Fahrenzhausen ist von Montag, 18. März, an wieder gesperrt. Grund ist die Sanierung der Fahrbahn im zweiten Bauabschnitt, der von der Amperbrücke bis zum Kreisverkehr am nördlichen Ortsausgang reicht. Die Straßenbauarbeiten, in deren Zuge auch Gehwege und Kanäle saniert und Leerrohre für Internetleitungen verlegt werden, dauert bis Ende des Jahres. Für Anlieger sollen die Amperbrücke und die Zufahrten zu den jeweiligen Grundstücken allerdings zumindest auf provisorischen Wegen offen bleiben. Der erste Bauabschnitt im südlichen Teil der B 13 ist im Vorjahr erfolgt.