12. Dezember 2018, 17:08 Uhr Es hakt in Sachen "Abseits" Bitte auf den Punkt kommen

Vereins-Vorsitzender Norbert Bürger bittet die Stadt Freising um eine möglichst schnelle Entscheidung.

Von Birgit Goormann-Prugger, Freising

So wie es aussieht, wird der geplante Kauf der Kultkneipe "Abseits" durch die Stadt Freising und der anschließende Umbau in ein alternatives Kulturzentrum durch den "Abseits"-Verein in diesem Jahr wohl nicht mehr stattfinden. Im September hatte der Freisinger Stadtrat in nicht-öffentlicher Sitzung über das Projekt beraten, aber wieder keine Entscheidung gefällt. In der Sitzung ging es auch um die Einschätzung der Kommunalaufsicht, die das Projekt negativ bewertet.

Nach Informationen des Abseits-Vereinsvorsitzenden Norbert Bürger werde "momentan noch verhandelt in der Stadt". Wie weit das Ganze sei, wisse er aber nicht. Bürger hatte darum am Montag in der Sitzung des Kulturbeirats offiziell an die Stadt appelliert, in der Sache "möglichst bald auf den Punkt zu kommen". Die Verhandlungen dauerten nun schon fast drei Jahre und der Abseits- Verein sei immer noch genauso gut aufgestellt wie am Anfang. "Wir wollen endlich damit anfangen, das Kulturzentrum aufzubauen", sagte Norbert Bürger. Was der Verein bieten könne, sei "die Power, das Knowhow und der Wille". Aber ohne Hilfe der Stadt sei ein Projekt wie dieses in der heutigen Zeit nicht zu stemmen. Die Vorstellungen des Vereins sägen folgendermaßen aus: Die Stadt kaufe das Areal für 1,5 Millionen Euro von dem derzeitigen Besitzer, Guy Graf von Moy, und übergebe es dem Verein dann zur Erbpacht.

Der Verein zahle wiederum einen "kulturangepassten Erbpachtzins" und renoviere das Abseitsgebäude und den Eiskeller auf eigene Kosten für 1,2 Millionen Euro. Zur Verfügung stünden dann zwei kleine Säle mit Bühne. "Man kann uns also nicht vorwerfen, wir bekämen etwas geschenkt, und die Stadt hätte bei diesem Konzept keinen Nachteil", versicherte Norbert Bürger.