28. August 2018, 16:25 Uhr Ende einer Tradition Inhaberwechsel in der Bäckerei Muschler

Nachfolger soll im November bekannt gegeben werden. Die Filialen bleiben unverändert erhalten.

Von Nadja Tauscher, Freising

Die Bäckerei Muschler bekommt im kommenden Jahr einen neuen Inhaber. Josef Muschler bestätigt das Gerücht, das überall in Freising zu hören ist; wer den Betrieb in Zukunft führen wird und warum ein neuer Inhaber übernimmt, geben Muschler und seine Frau Roswitha in Absprache mit dem Nachfolger im November bekannt. Geschlossen werde keine Filiale, auch die Mitarbeiter bleiben dieselben, so viel können die beiden schon sagen. Die Bäckerei Muschler hat in Freising vier Filialen.