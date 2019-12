Eines steht schon mal fest: Zwei Niederlagen, wie am vergangenen Wochenende geschehen, können die Landesliga-Eishockeyspieler des EV Moosburg diesmal nicht kassieren. Am kommenden Wochenende muss das Team von Trainer Bernie Englbrecht nur einmal ran. Der EVM gastiert am Samstag, 7. Dezember, um 17.15 Uhr beim ESC Vilshofen. Nach der unerwarteten 1:3-Heimpleite gegen Bayreuth

ist der Aufstiegsrundenplatz der Moosburger wieder in Gefahr. Ein Selbstläufer wird auch das Spiel in Vilshofen nicht. Gegen die Wölfe, im Klassement derzeit auf Rang sieben geführt, tat sich der aktuelle Tabellenvierte Moosburg im Hinspiel recht schwer. Er ließ unzählige Chancen liegen, verspielte eine 3:1-Führung und setzte sich am Ende nur knapp mit 4:3 nach Verlängerung durch.