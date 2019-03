1. März 2019, 22:02 Uhr Eishockey Benefizspiel des EV Aich

Die Punktspielsaison in der Bezirksliga haben sie bereits beendet. Und auch aus dem Bayernpokal sind die Eishockeyspieler des EV Aich am vergangenen Wochenende schon ausgeschieden. Aber einen Pfeil haben sie noch im Köcher. Auch wenn es sportlich um nichts mehr geht, ist das Benefizspiel an diesem Samstag, 2. März, in der Moosburger Sparkassen-Eisarena für Eishockeyfans noch einmal ein besonderes Schmankerl. Um 17.15 Uhr empfängt der EVA den Landesligisten REV Bremerhaven, den Stammverein des DEL-Teams Fischtown Pinguins. Alle Einnahmen werden an das BRK Moosburg und den Kindergarten Moosschlössl in Aich gespendet.

Zu diesem außergewöhnlichen Benefizspiel zweier Amateurteams kommt es durch die Freundschaft zwischen dem Aicher Stürmer und Ex-Profi Michael Schwarzkugler sowie Bremerhavens Verteidiger Sven Tilgner. "Die beiden kennen sich aus Schwarzkuglers Zeit bei den Fischtown Pinguins in der Zweiten Liga und sind seitdem eng befreundet", schreibt der EVA auf seiner Homepage. Bei einem Treffen vor einem halben Jahr brüteten die beiden die Idee mit dem Freundschaftsspiel für einen guten Zweck aus. Unterstützt wird die Aktion auch von Moosburgs Bürgermeisterin Anita Meinelt, die als Schirmherrin fungiert, sowie von Stargast Konrad Abeltshauser. Der DEL-Profi, zuletzt drei Mal in Folge Meister mit dem EHC Red Bull München, stiftet ein signiertes Trikot. Dieses und viele andere attraktive Preise wie einen Flachbildfernseher und weitere Eishockeytrikots gibt es bei einer Tombola und einem Puckwerfen in der Drittelpause zu gewinnen. Auch ein Torwandschießen mit Konrad Abeltshauser auf dem Eis ist geplant.