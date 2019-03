1. März 2019, 22:02 Uhr Einmal im Monat Altersgerechte Gestaltung

Wohnberatung in der Moosburger Volkshochschule

Jeden ersten Montag im Monat bieten Wohnberater in der Volkshochschule Moosburg eine Sprechstunde an - das nächste Mal am Montag, 4. März, in der Zeit von 15 bis 16 Uhr (VHS Moosburg, Stadtplatz 2, Raum 007). Das Angebot richtet sich an alle Personen, die Informationen zur altersgerechten beziehungsweise barrierearmen Gestaltung ihrer Wohnräume oder Immobilie suchen. Während der Sprechstunde besteht außerdem die Möglichkeit, einen Termin für einen Hausbesuch zur Begutachtung der Wohnsituation zu vereinbaren. Eine Anmeldung für die Sprechstunde ist nicht erforderlich.