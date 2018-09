12. September 2018, 22:27 Uhr Edwin Kimmler zu Gast im "Heurigen" Boogie Nacht

Christian Christl lädt wieder zur "Freisinger Boogie Nacht". Am Freitag, 19. Oktober, um 20 Uhr treffen sich die besten Musiker aus Blues und Boogie Woogie im Gasthof Zum Löwen, Der Heurige, an der Landshuterstraße. Edwin Kimmler (Foto) aus Landshut gehört zu den Multi-Instrumentalisten, die mit Herzblut akustische Musik machen. Er beherrscht die Gitarre genauso wie die Mundharmonika und das Klavier. Und er singt wie der Teufel an der berühmten Kreuzung. Ein seltener Gast in Freising ist der über Bayerns Grenzen hinaus bekannte Zither Manä. Seit Jahrzehnten entlockt er diesem urbayerischen Instrument rockige und bluesige Töne und ist bis heute damit unerreicht und sehr erfolgreich. Last but not least wird auch der musikalische Gastgeber Christian Christl in die Tasten greifen. Er spielt am liebsten "Vintage Blues & Boogie Piano" und stand schon mit Ray Charles und auch B. B. King auf einer Bühne. Auftrittsort ist der Saal vom Lokal "Der Heurige". Von sofort an gibt es dort auch die Eintrittskarten für die Freisinger Boogie Nacht. Aufgrund des begrenzten Platzangebotes - es finden maximal 100 Gäste Platz - ist eine frühzeitige Kartenreservierung empfohlen, Telefon 0 81 61/14 94 94.