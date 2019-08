Die Freiwillige Feuerwehr Eching trauert um ihr Ehrenmitglied Albert Hanrieder. 1940 geboren, war Hanrieder bereits mit 15 Jahren in den aktiven Dienst bei der Freiwilligen Feuerwehr Eching eingetreten. Am Standort des heutigen BRK war er bis 1972 als Zeugwart tätig. Bis zum Bezug des Neubaus sorgte er dafür, dass die Einsatzbereitschaft stets gegeben war. Er besuchte 1968 einen Lehrgang für Maschinisten und wurde 1978 zum Gruppenführer befördert. 1980 folgte der dafür erforderliche Lehrgang an der Staatlichen Feuerwehrschule. 2000 hat er das Amt des Gruppenführers der Löschgruppe 4 mit seinem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst in jüngere Hände übergeben. Durch den damaligen Kommandanten Ludwig Frey erfolgte die Beförderung zum Oberlöschmeister.

In seiner 44-jährigen Dienstzeit war Hanrieder bei unzähligen Bränden und Technischen Hilfeleistungen zunächst als Maschinist und später als Gruppenführer im Einsatz, wie es im Nachruf der Echinger Feuerwehr heißt. Als Führungskraft habe er im Vorstand seinen Anteil an der raschen Entwicklung der Echinger Feuerwehr geleistet. Viele schwere Einsätze auf den umliegenden Autobahnen und einige Großbrände seien ihm in Erinnerung geblieben.

Hanrieder hat zwischen 1967 und 2002 sämtliche Leistungsabzeichen Brandbekämpfung abgelegt und war Träger der Bayerischen Feuerwehr-Ehrenkreuze in Silber und Gold. Vielen Aktiven ist er mit seiner freundlichen Art und seinem ausgeprägten Humor in Erinnerung geblieben, wie es in dem Nachruf weiter heißt: "Die Förderung der Kameradschaft lag ihm dabei immer am Herzen." In Anerkennung seiner Verdienste um das Feuerlöschwesen, wurde ihm mit dem Ausscheiden aus dem Aktiven Dienst die Ehrenmitgliedschaft der Freiwilligen Feuerwehr Eching verliehen.