1. März 2019, 22:03 Uhr "Django 3000" Kartenvorverkauf startet

Anlässlich des 100-jährigen Bestehens des katholischen Burschenverein Isarlust Mintraching wird am Sonntag, 3. März, für die Veranstaltungen "Django 3000" am Mittwoch, 14. August, und "da Huaba, da Meier und I" am Samstag, 17. August, der Kartenvorverkauf gestartet. Der Vorverkauf findet im alten Schulhaus, Kirchenstrasse 3, in Mintraching in der Zeit von 9.30 bis etwa 10.30 Uhr statt.